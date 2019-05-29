Уолл-стрит снизилась во вторник из-за проблем в мировой торговле

Акции США снизились во вторник, несмотря на рост в начале торгов, поскольку вероятность затяжной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем вновь сдерживает аппетит к риску.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что “не готов” заключать торговое соглашение с Китаем, однако считает, что сделка может состояться в будущем. Взаимное введение пошлин на импорт Вашингтоном и Пекином повысило опасения, что торговая война может привести к замедлению роста мировой экономики.

Неуверенность в будущем подтолкнула инвесторов к безопасным активам, что привело к падению доходности 10-летних госбондов США на самый низкий уровень с октября 2017 года.

Поставщик услуг в области платежных технологий Global Payments сообщил во вторник о покупке своего конкурента Total System Services примерно за $21,5 миллиарда акциями, в результате чего акции Global Payments упали на 2,98%.

Акции производителя микропроцессоров Advanced Micro Devices подскочили на 9,8% после выпуска на рынок новых чипов. Акции прямого конкурента Intel упали на 2,24%.

При закрытии, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,93% до 25.347,77 пункта, S&P 500 - 0,83% до 2.802,39 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,39% до 7.607,35 пункта.

Акции издательства компьютерных игр Activision Blizzard выросли на 2,86% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs повысили рейтинг компании до “покупать”.

FedEx снизилась на 0,93% после того, как компания Huawei сообщила о пересмотре отношений с логистической компанией. Причиной для этого стало перенаправление FedEx перенаправила двух посылок, предназначенных для адресов Huawei в Азии, в Соединенные Штаты.