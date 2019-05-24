Последнее обновление: 24.05.2019 16:38

Управление гражданской авиации США намерено разрешить Boeing 737 MAX полеты в конце июня

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) планирует повторно разрешить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX и допустить их к полетам в конце июня, сообщили источники Reuters.

American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines приостановили полёты 737 MAX после запрета ФАА на их использование в связи с двумя крушениями в течение полугода, унёсшими жизни 346 человек.

Снятие запрета позволит авиакомпаниям не продлевать приостановку полетов 737 MAX, но ФАА не назвала точной даты их возобновления.

Представители ФАА и Boeing встретились в четверг с членами управляющего совета ИКАО во время закрытого брифинга в Монреале для обсуждения ситуации с самолётами 737 MAX.

Одновременно в Техасе происходила встреча руководителя ФАА Дэна Элвелла с международными регуляторами гражданской авиации. Элвелл отказался назвать дату возобновления полётов и повторил, что нужно сосредоточиться на результатах анализа безопасности модели.

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