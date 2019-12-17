Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год», — говорится в сообщении.

При этом в компании не уточнили, когда выпуск самолетов будет возобновлен.

В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. «Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок», — добавили в корпорации, передает РБК.

В связи с этим решением сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства MAX, не будут сокращены, уточнили в компании. Они либо продолжат работать над производством самолетов 737, либо будут задействованы в других проектах.

«Мы предоставим финансовую информацию о приостановке производства в связи с нашим отчетом о прибыли за четвертый квартал 2019 года в конце января», — говорится в сообщении.

15 декабря газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написала о планах Boeing приостановить производство лайнеров 737 MAX. Как подсчитали сотрудники WSJ, в производственной цепочке самолетов серии MAX участвуют около 600 компаний и еще сотни субподрядчиков.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.