Последнее обновление: 29.06.2018 11:56

Boeing представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета

Авиаконцерн Boeing представил концепт гиперзвукового пассажирского самолета, который способен долететь из Нью-Йорка в Токио за два часа.

По словам представителей концерна, самолет будет перевозить пассажиров со скоростью, которая превышает скорость звука в пять раз, сообщает "Зеркало недели", ссылаясь на Popular mechanics.

Самолет имеет фюзеляж обтекаемой формы, а его носовая часть напоминает иглу. По мнению экспертов, такие решения, помимо прочего, позволят минимизировать звуковой удар при движении со сверхзвуковой скоростью. Специалисты издания New Atlas отмечают, что конструкция кормовой части может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.

Представленный концепт рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, но, предположительно, в дальнейшем может быть разработана большая или меньшая модель. Как подчеркивает издание, на рынке подобный самолет появится через 20-30 лет.

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