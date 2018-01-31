Boeing намерена увеличить производство самолетов примерно на 7% в 2018 году

Boeing Co сообщила в среду, что рассчитывает поставить от 810 до 815 коммерческих самолетов в 2018 году, что на 6,8 процента выше рекордного для отрасли показателя 2017 года в 763 коммерческих самолета.

Крупнейший в мире авиапроизводитель прогнозирует, что операционные денежные потоки в 2018 году составят около $15 миллиардов по сравнению с $13,34 миллиарда в 2017 году.

Акции Boeing подорожали более чем на 5 процентов в ходе торгов до официального открытия биржевой сессии в среду.

Базовая прибыль Boeing в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, выросла почти вдвое - до $4,80 на акцию с $2,47 на акцию годом ранее, чему способствовало увеличение производства самолетов, а также доходы, связанные с изменением налогового законодательства в США.

Компания получила единовременные доходы в размере $1,74 на акцию в связи со снижением ставки корпоративного налога в США, которое приведет к сокращению отложенных налоговых обязательств в будущем.

Исключая эти доходы, Boeing заработала $3,06 на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,89 на акцию.