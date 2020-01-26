Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Американская корпорация Boeing провела первый испытательный полет своего нового широкофюзеляжного самолета 777X. Прямая трансляция велась на сайте компании.

Лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт в штате Вашингтон и через четыре часа приземлился в Сиэтле, где находится один из заводов корпорации, передает BBC.

Первый полет Boeing 777X неоднократно переносился - сначала из-за проблем с двигателем, а в последние дни из-за погоды.

Boeing 777X - последний из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. По данным компании, это самый большой и экономичный двухмоторный самолет в мире.

В последний год корпорация Boeing столкнулась с большими трудностями. Полеты лайнеров семейства 737 Max были приостановлены из-за двух авиакатастроф, унесших жизни более 300 человек.

В середине января компания обнаружила в программном обеспечении самолетов 737 Max другие недочеты, о которых раньше ничего не было известно. Это может привести к тому, что полеты лайнеров возобновятся еще очень нескоро.