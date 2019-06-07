Доллар стабилен в ожидании данных о занятости

Доллар может показать рекордное с марта недельное падение, торгуясь без резких колебаний в пятницу в ожидании трудовой статистики США, которая, как ожидается, усилит вероятность снижения ставок, в то время как евро удерживал основную часть преимущества, набранного после заседания ЕЦБ.

Официальные данные о занятости в США в мае будут опубликованы позднее в пятницу.

Руководство Европейского центрального банка вновь сдвинуло сроки повышения процентной ставки и сообщило, что продолжит платить банкам за кредитование в попытках оживить замедляющуюся экономику еврозоны.

Индекс доллара по отношению к корзине шести основных валют к 10.08 вырос на 0,04% до 97.084 пункта.

Евро сбавил 0,1% до $1,1263 после подъема на 0,5% на предыдущей сессии.

Доллар подорожал на 0,06% к иене до 108,47.

Участники рынка также следят за событиями вокруг торговых переговоров Вашингтона как с Китаем, так и с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ввести новые пошлины на товары стоимостью еще “как минимум” $300 миллиардов, но сказал, что считает, что и Китай, и Мексика хотят заключить сделки для разрешения торговых споров с Соединенными Штатами.