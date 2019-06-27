Доллар дорожает к евро и иене в ожидании саммита G20

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США поднимается к иене и евро на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая в ходе предстоящего саммита G20 в Японии.

Курс доллара в паре с евро к 9:32 составил $1,1354 против $1,1369 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой доллар подорожал на то же время до 108,13 иены против 107,79 иены на закрытие торгов в среду.

За евро к 9:32 давали 122,76 иены по сравнению со 122,54 иены в среду.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,12%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,13%.

Американская валюта получила поддержку в среду благодаря заявлениям министра финансов США Стивена Мнучина о том, что торговое соглашение США и Китая уже готово на 90%, и, по его мнению, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в японской Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран. Как сказал один из собеседников газеты, решение Трампа приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с Си Цзиньпином в Осаке, однако Трамп может в любой момент изменить свое решение.