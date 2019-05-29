Доллар торгуется без резких колебаний на фоне страхов о торговле

Доллар торгуется без внятной динамики в среду на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем, но удерживает преимущество, набранное накануне за счет усиления спроса инвесторов на безопасные активы.

Пекин готов использовать редкоземельные металлы как рычаг давления в торговой войне с США, сообщила газета People’s Daily, принадлежащая Коммунистической партии Китая.

При этом доллар, являющийся активом-убежищем, сохраняет стабильность, несмотря на беспокойство по поводу торговой напряженности с Китаем и бюджетной политики Италии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,240%, самого низкого уровня с сентября 2017 года.

Поддержку доллару также оказало ослабление евро на предыдущей сессии из-за неопределенности вокруг экономики еврозоны.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.30 МСК удерживался на уровне 97,938 пункта. С начала года индекс прибавил 1,8%.

Евро также торговался без внятной динамики на уровне $1,1159, удерживаясь вблизи минимума почти двух лет в $1,11055, достигнутого в четверг.

Иена подорожала на 0,1% до 109,21 к доллару после снижения накануне на фоне падения доходности американских госбондов и комментариев президента США Дональда Трампа о том, что Токио и Вашингтон объявят о торговом соглашении “вероятно, в августе”.

Австралийский доллар торговался без резких колебаний на уровне $0,6922.