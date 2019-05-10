Экономика еврозоны восстановится в следующем году, но инфляция не ускорится - Еврокомиссия

Экономика еврозоны восстановит темпы роста в 2020 году, уровень безработицы продолжит снижаться, но инфляция, скорее всего, останется на уровнях текущего года и ниже целевого показателя Европейского центрального банка, сообщила во вторник Европейская комиссия.

Согласно ежеквартальному экономическому прогнозу Еврокомиссии для 28 стран ЕС, рост ВВП еврозоны составит 1,2 процента в текущем году, что значительно ниже отметки в 1,9 процента в 2018-м. При этом в 2020 году темпы роста составят 1,5 процента.

Уровень безработицы в 19 странах еврозоны снизится до 7,3 процента в 2020 году по сравнению с 7,7 процента, ожидаемыми в текущем году.

“Ожидается, что неблагоприятные внутренние факторы в 2020 году ослабнут, а экономическая активность за пределами ЕС восстановится, чему будет способствовать смягчение глобальных финансовых условий и меры стимулирования в некоторых развивающихся экономиках”, - сообщила Еврокомиссия.

Инфляция в еврозоне останется ниже целевого показателя ЕЦБ вблизи 2 процентов, поскольку, несмотря на более быстрые темпы роста ВВП в следующем году, цены вырастут лишь на 1,4 процента, как и в текущем году.

ЕЦБ ждет инфляцию в 1,2 процента в текущем году и 1,5 процента - в 2020-м и уже объявил о планах дальнейшего стимулирования экономики посредством нового раунда сверхдешёвых кредитов для банков.

В результате замедления темпов роста в текущем году совокупный дефицит бюджета еврозоны вырастет до 0,9 процента ВВП с 0,5 процента в прошлом году и останется на этом же уровне в 2020 году.

Общий долг еврозоны опустится до 85,8 процента ВВП в 2019 году с 87,1 процента в 2018-м, а в 2020 году продолжит снижение до 84,3 процента. При этом показатель Германии в текущем году впервые с 2002-го опустится ниже потолка ЕС в 60 процентов ВВП.