Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Кыргызстана

Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings повысило кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B+.

Как сообщило агентство в пресс-релизе, прогноз - «стабильный».

S&P отмечает, что успешная переориентация региональной торговли и усиление внутреннего спроса позволили Кыргызстану добиться реального роста ВВП в 9% за 2022-2024 годы.

Кроме того, значительный рост внутреннего потребления на 15% и снижение уровня безработицы до 4% в 2024 году «демонстрируют положительную динамику на рынке труда и стабильность экономической среды».

Дополнительно отмечена высокая динамика роста капитализации банковского сектора.

Агентство подчеркивает, что устойчивый демографический прирост — около 2% в год — создает дополнительные предпосылки для долгосрочного экономического потенциала страны.

Стабильная фискальная позиция, умеренный уровень государственного долга и высокое качество проводимых реформ также были высоко оценены агентством.

Кроме того, повышение кредитного рейтинга создает благоприятные условия для дебютного выпуска суверенных еврооблигаций и способствует дальнейшему экономическому росту и увеличению доверия международных инвесторов к Кыргызстану.