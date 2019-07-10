Последнее обновление: 10.07.2019 10:20

Экономики ЕС вырастут в этом и следующем году, но риски увеличиваются - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис сказал во вторник, что Брюссель ждет роста всех экономик Евросоюза в этом и следующем году, но риски усиливаются.

“Ожидается, что все экономики ЕС вырастут в этом и следующем году”, - сказал Домбровскис на пресс-конференции, ссылаясь на результаты экономического прогноза, которые Еврокомиссия обнародует в среду.

По его словам, темпы роста будут различаться в каждой из 28 стран блока, который на данный момент все еще включает Великобританию.

“Мы наблюдаем рост рисков, особенно внешних рисков”, - сказал Домбровскис, добавив, что устойчивость экономик ЕС может быть проверена на прочность, если эти риски материализуются.

“Самое время проводить реформы, сохраняя при этом государственные финансы на должном уровне”, - сказал он.

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