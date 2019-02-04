Индекс деловых настроений в еврозоне упал ниже ноля

Эксперты заметно пессимистичнее оценивают перспективы развития экономики в еврозоне. Показатель барометра деловых настроений в первом квартале текущего года обвалился с 6,6 до минус 11,1 пункта и в результате впервые с 2014 года находится ниже ноля, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 4 февраля.

"Темпы экономического роста в еврозоне, очевидно, замедлятся", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст.

Наиболее сильно скорректировали прогнозы в сторону понижения эксперты во Франции и Бельгии. "Ожидания относительно конъюнктуры во Франции просто рухнули", - отметил Фюст.

В Бельгии эксперты значительно ниже оценивают и перспективы, и текущую ситуацию. В Италии вновь зафиксирована самая низкая оценка текущей экономической ситуации во всей еврозоне. Что касается перспектив, то оценки итальянских экспертов стагнируют также на очень низком уровне.

В Германии только в январе индекс деловых настроений упал до самого низкого уровня за последние почти три года.

"Немецкая экономика находится в состоянии спада", - указал Клеменс Фюст.

Правительство ФРГ также более скептически оценивает экономические перспективы и заметно скорректировало прогноз по росту экономики на текущий год до 1 процента.