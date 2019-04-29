Настроения в экономике еврозоны ухудшились 10-й месяц подряд

Экономические настроения в еврозоне снизились в апреле до минимума за более чем два года, ухудшившись 10-й месяц подряд на фоне усиления пессимизма менеджеров в промышленности и розничном секторе.

Настроения упали до 104,0 пункта в апреле со 105,6 пункта в марте, сообщила в понедельник Европейская комиссия, что стало самым низким показателем с сентября 2016 года.

Экономисты ожидали меньшего снижения - до 105,0 пункта.

Опрос вновь подтвердил, что экономические перспективы еврозоны в начале 2019 года ослабли после скромного роста ВВП на 0,2 процента в третьем и четвертом кварталах 2018 года в квартальном выражении.

Первая оценка ВВП в первом квартале выйдет во вторник, аналитики в среднем ждут роста на 0,3 процента.

Настроения в промышленности ухудшились пятый месяц подряд, снизившись до минус 4,1 пункта в апреле с минус 1,6 пункта в марте, что значительно ниже рыночных ожиданий на уровне минус 2,0.

Настроения ухудшились в том числе в отношении ожидаемых объемов производства, текущего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Настроения в секторе услуг, на который приходится две трети экономической активности еврозоны, в апреле не изменились и составили 11,5 пункта, тогда как ожидалось, что этот показатель снизится до 11,1.

Настроения потребителей упали до минус 7,9 пункта в апреле с минус 7,2 пункта в марте, а в розничной торговле - до минус 1,1 с 0,3 пункта.

Среди ведущих стран общие экономические настроения снизились в Германии, Испании, Италии и Франции, но улучшились в Нидерландах.