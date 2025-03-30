Казахстан продлил запрет на вывоз горюче-смазочных материалов до 30 июня

Казахстан продлил запрет на вывоз горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

Согласно информации, вводится запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана, в том числе в государства — члены ЕАЭС, автомобильным и железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Решение вступило в силу 29 марта и продлится до 30 июня.

Исключение составляют: смазочные масла; топливо в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем транспортных средств; авиационное топливо, используемое для научно-исследовательских работ, испытаний и промышленного производства (при наличии согласования с уполномоченными органами); нефтепродукты, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.