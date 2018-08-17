Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

Рост экономики ЕС: Польша и Венгрия возглавили рейтинг

Рост реального ВВП ЕС во втором квартале текущего года составил 2,2% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата - европейского статистического бюро.

Рост в Польше и Венгрии – 5,0% и 4,4% соответственно. Далее в рейтинговой таблице расположились Румыния и Латвия (по 4,2%), Словакия и Кипр (по 3,9%) и Литва (3,7%).

Рост реального ВВП Украины во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Росстата, ВВП России во втором квартале вырос на 1,8%.

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