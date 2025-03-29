КазМунайГаз и Узбекнефтегаз подписали соглашение о сотрудничестве

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и АО «Узбекнефтегаз» (УНГ) подписали в Алматы соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и председатель правления УНГ Баходиржон Сидиков.

Как сообщила пресс-служба КМГ, соглашение определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Казахстане и Узбекистане.

«Компания «Узбекнефтегаз» является одним из наших перспективных партнеров. Нынешнее соглашение подтверждает готовность КМГ расширять сотрудничество с узбекскими коллегами по таким важнейшим направлениям как пополнение ресурсной базы и развитие нефтегазохимической отрасли. Кроме того, в сфере наших взаимных интересов цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии», - подчеркнул А. Хасенов.

Ранее в рамках международной конференции — «Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере» в Баку представители нефтегазовых компаний SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности. Документы, в частности, предполагают обмен опытом по разработке и внедрению цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.