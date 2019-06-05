Рост деловой активности в еврозоне в мае остался слабым

Рост деловой активности в еврозоне немного ускорился в мае, но остался слабым, в то время как прогнозные показатели указывают на то, что в ближайшее время темпы экономического роста блока не улучшатся, показало исследование в среду.

Окончательное значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) от IHS Markit составило 51,8 пункта в мае по сравнению с 51,5 пункта в апреле.

Значение оказалось выше, чем предварительный показатель в 51,6 пункта, но осталось вблизи отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада.

По сообщению IHS Markit, индекс PMI указывает на то, что рост ВВП еврозоны во втором квартале составит 0,2%, в то время как аналитики, опрошенные Reuters в мае, ждали показатель в 0,3%. В первом квартале рост ВВП еврозоны составил 0,4%.

Индекс PMI для сектора услуг подрос в мае до 52,9 пункта с апрельских 52,8 пункта.

Субиндекс нового бизнеса упал до 50,4 с 51,0 пункта.

Оптимизм компаний сектора услуг ослабевает из-за замедления роста нового бизнеса. Индекс деловых ожиданий снизился до четырехмесячного минимума в 61,1 пункта с 62,2 пункта в апреле.