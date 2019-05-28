Экономические настроения в еврозоне в мае превзошли ожидания

Настроения в экономике еврозоны превзошли ожидания в мае, поднявшись после 10 месяцев спада, благодаря растущему оптимизму в секторе услуг, промышленности и среди потребителей, показали данные Европейской комиссии во вторник.

Индикатор экономических настроений Европейской комиссии для 19 стран еврозоны вырос до 105,1 пункта в мае со 103,9 в апреле, в то время как рынок ждал, что показатель останется без изменений.

Настроения в секторе услуг выросли до 12,2 с 11,8 пункта, в промышленности - до -2,9 с -4,3. Индекс для потребительского сектора поднялся до -6,5 с -7,3.

В то же время индикатор делового климата, который помогает определить фазу бизнес-цикла, продолжил снижаться, опустившись до 0,30 в мае с 0,42 в апреле.