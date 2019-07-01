Активность в производственном секторе еврозоны замедлила рост пятый месяц кряду в июне

Активность в производственном секторе еврозоны сократилась в текущем месяце быстрее, чем предполагалось, на фоне глобального спада деловой активности, по данным опроса в понедельник.

Пессимистичные данные, которые также указывают на инфляционное давление, вероятно, послужат сигналом для смягчения монетарной политики Центробанком Европы.

Согласно заключительным данным в июне, индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитанный Markit, упал до 47,6 пункта по сравнению с 47,7 в мае, заканчивая пятимесячный спад ниже уровня в 50 пунктов.

Составной индекс PMI, оценивающий изменение производительности и указывающий на состояние экономики, сохраняется ниже уровня безубыточности в 50 пунктов пятый месяц кряду на отметке в 48,5 пункта, что ниже майского показателя в 48,9 пункта.

“В июне производственный сектор еврозоны застрял в крутом спаде, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, - Разочаровывающие данные опроса завершают второй квартал, в котором средний показатель PMI оказался самым низким с начала 2013 года”.

Инфляция в еврозоне сохранилась на уровне 1,2% в июне, что значительно ниже целевых 2%, согласно официальным данным в пятницу.

“Спад также усиливается из-за снижения инфляционного давления, поскольку производители и их поставщики конкурируют за сохранение покупателей и увеличение продаж”, - сказал Уильямсон.