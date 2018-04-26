Драги отметил устойчивый рост экономики, ЕЦБ не стал менять политику

Европейский центробанк в четверг не стал менять денежно-кредитную политику, а глава ЕЦБ Марио Драги дал оптимистичную оценку экономике еврозоны, оставив дверь открытой для завершения программы скупки активов до конца 2018 года.

Драги сказал, что экономика сохраняет устойчивость, хотя и отметил, что некоторые индикаторы указывают на небольшое замедление роста экономики по сравнению с началом года.

“В целом, однако, рост, как ожидается, останется прочным и повсеместным”, - сказал он на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

“Устойчивость экономики еврозоны по-прежнему подкрепляет нашу уверенность в том, что инфляция в среднесрочной перспективе приблизится к целевому показателю (ЕЦБ) на уровне чуть ниже 2 процентов”.

ЕЦБ подтвердил в четверг, что скупка активов в объеме 30 миллиардов евро в месяц продолжится до конца сентября 2018 года или после истечения этого срока при необходимости.

По итогам заседания регулятор оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Ключевая ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента.

Как ожидают экономисты, опрошенные Рейтер перед заседанием ЕЦБ, программа покупки активов будет завершена в 2018 году, а первое повышение ставки произойдет в 2019 году. Некоторые, однако, указывают на возможность возникновения задержек.

Прогнозы экономического роста в 2018 году остаются без изменений на уровне 2,3 процента, но большинство опрошенных экономистов говорят, что торговый спор между США и Китаем может отрицательно сказаться на экономике еврозоны.