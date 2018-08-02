В еврозоне значительно ухудшился деловой климат

На фоне конфликта с США вокруг торговых ограничений значительно ухудшился деловой климат в еврозоне. В третьем квартале 2018 года индекс деловых настроений, составляемый Институтом экономических исследований ifo, снизился на 11,5 пункта до 19,6 пункта.

В то время как текущую ситуацию опрошенные эксперты считают лишь немногим менее благоприятной, чем в предыдущем квартале, перспективы на ближайшие месяцы они оценивают значительно менее оптимистично, сообщил институт в четверг, 2 августа, передает DW.

Показатель деловых настроений в отношении ближайших месяцев снизился до наиболее низкого значения с конца 2012 года.

"Это указывает на ослабление конъюнктуры в еврозоне", - заявил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Деловые настроения ухудшились в пяти крупнейших экономиках еврозоны. "В особенности в Германии, Италии и Нидерландах эксперты резко снизили свои прогнозы", - указал далее Фюст.

Кроме того, впервые с конца 2012 года эксперты вновь ожидают стагнации инвестиций в еврозоне.

"Ведущиеся в настоящее время дебаты о таможенных сборах и протекционизме привели к значительному ухудшению ожиданий в сфере экспорта", - отметил глава ifo.

Индекс деловых настроений ifo основывается на проводимом четыре раза в год опросе 367 экспертов.

1 июня вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, соответственно, в 25 и 10 процентов. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами некоторые товары из США.