Последнее обновление: 04.05.2019 15:13

ЗВР Беларуси выросли за апрель на 4,5%

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2019 года, по предварительным данным, составили 7568,4 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за апрель 2019 года золотовалютные резервы выросли на 322,7 млн долларов США (на 4,5%) после роста в марте 2019 года на 150,5 млн долларов США (на 2,1%).

В апреле 2019 года правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов США.

"Увеличению уровня золотовалютных резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте", - говорится в сообщении регулятора.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.

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