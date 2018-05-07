ЗВР Беларуси подросли в апреле на 0,6%

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2018 года, по предварительным данным, составили 7038,1 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за апрель 2018 года золотовалютные резервы выросли на 43,5 млн долларов США (на 0,6%) после снижения в марте 2018 года на 98,8 млн долларов США (на 1,4%).

"Увеличению уровня международных резервных активов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", - поясняет регулятор в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что правительство и Нацбанк в апреле выплатили по внешним и внутренним долгам порядка 332 млн долларов США.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов США.