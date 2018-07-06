ЗВР Беларуси за июнь сократились на 1,6%, за полугодие - на 6,6%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2018 года, по предварительным данным, составили 6831,4 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за июнь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 108,2 млн долларов США (на 1,6%) после сокращения в мае 2018 года на 98,5 млн долларов США (на 1,4%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 424 млн долларов США, а также снижением стоимости монетарного золота", - поясняет регулятор.

В сообщении отмечается, что "поддержанию уровня международных резервных активов в июне способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте".

Следует отметить, что на 1 января 2018 года ЗВР Беларуси составляли 7315,3 млн. долларов. Таким образом, за январь-июнь резервы уменьшились на 483,9 млн долларов, или на 6,6%.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов США.