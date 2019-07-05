ЗВВР Беларуси за июнь подросли на 2,5%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2019 года, по предварительным данным, составили 8290,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за июнь 2019 года золотовалютные резервы выросли на 200,7 млн долларов США (на 2,5%) после роста в мае 2019 года на 521,6 млн долларов США (на 6,9%).

В июне 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов США.

"Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка 70 млн долларов США", - говорится в сообщении регулятора.

Власти ожидают, что объем международных резервных активов на 1 января 2020 года составит не менее 7,1 млрд долларов США.