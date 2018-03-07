ЗВР Беларуси за 2 месяца сократились на 3%

Международные резервные активы Беларуст на 1 марта 2018 года составили $7 млрд 93,4 млн, сократившись с начала года на 3%, сообщает Национальный банк со ссылкой на предварительные данные.

По информации Нацбанка, за февраль этого года золотовалютные резервы выросли на $616,1 млн (на 9,5%) после снижения в январе на $837,9 млн (на 11,5%).

«Увеличению международных резервных активов в феврале способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов еврооблигаций, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа, - поясняет регулятор.

Правительство и Нацбанк в феврале исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 470 млн долларов США.

Согласно планам властей, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов США.