ЗВР Беларуси за два месяца снизились на 0,9%

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта 2019 года составили, согласно предварительным данным, $7 млрд 95,1 млн, сократившись за январь-февраль на 0,9% (на $62,5 млн).

Как сообщил Нацбанк, за февраль золотовалютные резервы выросли на 1,1% (на $77,5 млн) после снижения в январе на 2% (на $139,9 млн).

В числе источников для роста резервов в феврале НББ назвал покупку инвалюты на бирже, поступление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, размещение своих валютных облигаций.

В феврале плановое погашение внешних и внутренних обязательств властей в инвалюте составило $431 млн, с начала года - $1,08 млрд.

В 2018 году золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 2,2% до $7 млрд 157,6 млн на 1 января 2019 года на фоне исполнения обязательств на сумму $5,7 млрд. НББ прогнозирует сохранение ЗВР на уровне не менее $7,1 млрд к началу 2020 года с учетом запланированного в 2019 году исполнения обязательств в инвалюте на $4,85 млрд.