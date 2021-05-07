Последнее обновление: 07.05.2021 11:18

ЗВР Беларуси в апреле выросли на $337,9 млн

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 г, по предварительным данным, составили почти $7,278 млрд долл (в эквиваленте).

За апрель золотовалютные резервы выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%), сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.

"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле 2021 г правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $105 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.

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