ЗВР Беларуси за январь снизились на 2%

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 февраля 2019 года, по предварительным данным, составили 7017,7 млн долларов США, сократившись за январь на 2%.

НББ объясняет снижение ЗВР в январе плановым погашением внешних и внутренних обязательств властей в инвалюте на $650 млн.

Поддержанию уровня резервов в январе способствовали поступление в бюджет валюты от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, размещение Нацбанком валютных облигаций на внутреннем рынке.

В 2018 году ЗВР Беларуси уменьшились на 2,2% до 7157,6 млн долларов на 1 января 2019 года.