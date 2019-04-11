США и Китай согласовали механизм контроля для потенциальной торговой сделки - Мнучин

США и Китай в целом согласовали механизм для контроля соблюдения потенциальной торговой сделки, в том числе договорившись о создании новых служб для этой цели, сказал в среду американский министр финансов Стивен Мнучин.

Выступая в эфире телеканала CNBC, Мнучин сказал, что торговые переговоры двух стран продолжают прогрессировать, добавив, что он провел “продуктивный” телефонный разговор с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во вторник вечером. По словам Мнучина, торговые переговоры возобновятся в четверг.

“Мы в целом согласовали механизм обеспечения (соблюдения сделки), мы договорились, что обе стороны создадут управления по контролю, которые будут заниматься текущими вопросами”, - сказал Мнучин, добавив, что Китаю и США все еще необходимо решить ряд важных вопросов.

Мнучин отказался комментировать, когда США отменят пошлины на китайские товары стоимостью $250 миллиардов и произойдет ли это вообще. Хотя президент США Дональд Трамп недавно сказал, что сделка может быть готова примерно к концу апреля, Мнучин отказался назвать сроки планируемого завершения переговоров, добавив, что Трамп сосредоточен на том, чтобы добиться “справедливого соглашения”.

“Как только мы будем готовы и добьемся этого, он готов, и он хочет встретиться с председателем (КНР) Си (Цзиньпином)... и мы надеемся, что сможем быстро это сделать, но я не буду устанавливать произвольный крайний срок”, - добавил Мнучин.

Министерство коммерции КНР в четверг подтвердило, что высокопоставленные представители торговых делегаций Пекина и Вашингтона в ходе телефонной беседы обсудили нерешенные вопросы.

Стороны работают над соглашениями в шести областях: принудительная передача технологий и киберкража, права интеллектуальной собственности, услуги, валюты, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле, сообщили ранее источники, знакомые с ходом переговоров.

“Работа над некоторыми из этих сегментов практически завершена, в некоторых остаются технические проблемы”, - сказал Мнучин.