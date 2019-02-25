Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

Американский лидер также сообщил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя Китая Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. "Очень хороший уикенд для США и Китая!", - написал он в Twitter.

В свою очередь в Минкоммерции китая заявили, что Пекин и Вашингтон достигли значительного прогресса на состоявших в Вашингтоне торговых переговорах. "Стороны достигли значительного прогресса в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства, валютного курса и в других специфических вопросах", - рассказали в ведомстве.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.