Дональд Трамп уверен, что Китай в итоге заключит торговое соглашение с США

Властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону, и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он на пресс-конференции в Японии.

"Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил он, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.

Кроме того, Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США "прозрели" и не намерены более терпеть поражение в торговых войнах.

"Подлинная торговая война началась еще 30 лет назад, и мы ее проиграли. Наступила новая светлая Эра, Эра Прозрения. Больше мы не проиграем!", - написал Трамп (заглавные буквы как в тексте Трампа).

США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд. Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности. При этом министерство торговли США приняло решение внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.