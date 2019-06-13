Президент США оставляет дату введения тарифов против Китая открытой

Президент США Дональд Трамп отказался в среду установить крайний срок для введения дополнительных пошлин на китайские товары стоимостью $325 миллиардов и назвал отношения с Пекином хорошими, но “напряженными” после того, как Китай отошел от обязательств по торговой сделке.

Трамп, который все еще планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого месяца, неоднократно угрожал введением тарифов почти на весь китайский импорт, на который еще не распространяются американские пошлины, включая такие товары, как сотовые телефоны, компьютеры и одежду, что приведет к эскалации многомесячной торговой войны между странами.

На вопрос, есть ли крайний срок для достижения прогресса в сделке, прежде чем Китаю будет грозить дальнейшее наказание, Трамп ответил “нет”.

“У меня нет дедлайна”, - сказал Трамп на пресс-конференции. “Мы решим, какой будет крайний срок. Никто не может разобраться в этом”.

Ранее Трамп сказал, что после встречи G20 в Японии в конце июня решит, стоит ли вводить тарифы.

“Я думаю, что мы заключим сделку с Китаем. У нас очень хорошие отношения, хотя сейчас, как вы понимаете, они немного напряженные. Я думаю, им действительно нужно заключить сделку.”

Трамп неоднократно говорил, что готовится встретится с Си в Осаке, однако Китай пока не подтвердил встречу.