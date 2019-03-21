Трамп: США могут сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период"

Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на “значительный период” времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

Позиция американского лидера может затруднить торговые переговоры США и Китая, которые должны возобновиться на следующей неделе, поскольку китайские чиновники настаивают на полной отмене пошлин в рамках сделки, сказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Трамп сказал, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отправятся в Пекин в выходные, подтвердив планы провести новый этап переговоров, о которых чиновник американской администрации сообщил во вторник.

“Работа над сделкой идет хорошо”, - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что цель поездки американских чиновников в Китай - “способствовать (заключению) сделки”.

Однако в ответ на вопрос об отмене пошлин на китайские товары Трамп сказал: “Мы не говорим об их отмене. Мы говорим об их сохранении на значительный период времени, потому что хотим убедиться, что, если мы заключим сделку, Китай будет ее придерживаться”.

Выступая в городе Лайма, штат Огайо, позднее в среду, Трамп вновь подчеркнул, что США хотят заключить “отличную” торговую сделку с Китаем.