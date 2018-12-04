США ждут от Китая немедленного выполнения торговых обязательств

США ожидают от Китая незамедлительного принятия мер для снижения пошлин на импорт американских автомобилей и прекращения кражи интеллектуальной собственности и вынужденной передачи технологий, сказал чиновник Белого дома в понедельник.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в субботу заключили торговое перемирие по итогам переговоров в Аргентине, договорившись в течение 90 дней попытаться уладить существующие разногласия.

Глобальные рынки выросли в понедельник до максимумов около трех недель на фоне новостей. Основные индексы Уолл-стрит - Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite - набрали более чем по 1 проценту.

Китай во время ужина Си и Трампа в субботу пообещал дополнительно покупать товары из США стоимостью более $1,2 триллиона, сказал американский министр финансов Стивен Мнучин в понедельник.

Экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу сказал, что это приблизительный показатель, который будет зависеть от частных покупок американских товаров и рыночных условий.

Китай пообещал незамедлительно начать снимать пошлины и нетарифные барьеры, в том числе снизить 40-процентные пошлины на автомобили, сказал Кудлоу.

“Мы ожидаем, что размер этих пошлин упадет до нуля”, - сказал он журналистам.

Обещание улучшить условия торговли для США - одно из ключевых в рамках кампании Трампа под лозунгом “Первым делом - Америка”. Трамп гордится тем, что ведет борьбу с торговыми практиками Пекина, которые США и американские союзники называют нечестными.

“Моя встреча в Аргентине с председателем КНР Си (Цзиньпином) была выдающейся”, - написал Трамп в твиттере в понедельник.

“... Китай тоже может многое получить, если и когда сделка будет завершена. Создадим равные условия!”, - заявил президент.

Кудлоу сказал, что он, Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в ходе саммита в Аргентине провели личные встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, который сказал, что Пекин будет оперативно выполнять новые обязательства.

“В прошлом Китай не очень хорошо выполнял свои обещания. И мы это знаем, - сказал Кудлоу. - Однако я скажу так: председатель Си еще никогда не был так вовлечен”.

“Они не могут с этим медлить, не могут это застопорить, ходить кругами. Они сказали: “Немедленно”.