Трамп угрожает Китаю пошлинами на товары стоимостью еще $300 млрд

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ввести новые пошлины на товары стоимостью еще “как минимум” $300 миллиардов, но сказал, что считает, что и Китай, и Мексика хотят заключить сделки для разрешения торговых споров с Соединенными Штатами.

Отношения Пекина и Вашингтона ухудшились после провала переговоров в мае и последующего повышения до 25% пошлин на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, что вызвало ответную реакцию Китая.

“Наши переговоры с Китаем, происходит много интересного. Посмотрим, что случится... Я могу ввести (пошлины на товары стоимостью) еще как минимум $300 миллиардов и сделаю это в нужное время”, - сказал Трамп, не уточняя, на какие товары будут распространяться тарифы.

“Но я думаю, что Китай хочет заключить сделку, и я думаю, Мексика очень хочет заключить сделку”, - сказал Трамп в ирландском аэропорту Шаннон перед вылетом во Францию.

Министерство коммерции КНР пригрозило ответными мерами.

“Если Соединенные Штаты сознательно решат усилить напряженность, мы будем бороться до конца, - сказал представитель министерства Гао Фэн во время регулярного брифинга для журналистов. - Китай не хочет вести торговую войну, но и не боится ее. Если Соединенные Штаты сознательно решат усилить торговую напряженность, мы примем необходимые ответные меры и будем решительно защищать интересы Китая и его народа” /