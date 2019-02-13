Трамп допустил продление крайнего срока заключения торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что может “слегка сдвинуть” крайний срок заключения торгового соглашения с Китаем, который наступит 1 марта, однако предпочел бы этого не делать и ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы заключить сделку.

США планируют повысить пошлины на импорт китайской продукции стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с 10 процентов, если стороны не достигнут соглашения к крайнему сроку.

Советники Трампа ранее называли 1 марта “строгим дедлайном”, однако американский президент впервые сказал журналистам, что перенос крайнего срока возможен.

“Если мы близки к такой сделке, которая, как мы думаем, будет реальной и будет заключена, я бы мог позволить слегка его (срок) сдвинуть”, - сказал Трамп на встрече в Белом доме.

“Но, честно говоря, я не очень расположен это делать”.

На прошлой неделе Трамп сказал, что не планирует встречаться с Си до 1 марта.

Американский фондовый рынок вырос во вторник на фоне комментариев Трампа, а также заключения Конгрессом предварительного соглашения о бюджете. Все три основных индекса продемонстрировали наибольший однодневный прирост в процентном исчислении с начала февраля.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник прибыли в Пекин, чтобы в четверг и пятницу провести переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, главным экономическим советником Си.