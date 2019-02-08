Трамп не планирует встречаться с Си до конца торгового перемирия

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - крайнего срока, установленного странами для заключения торгового соглашения.

На вопрос о том, состоится ли встреча двух лидеров до истечения крайнего срока, Трамп ответил: “Нет”. Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли два лидера встретиться в ближайший месяц или около того, Трамп сказал: “Пока нет. Возможно. Наверное, еще рано. Наверное, еще рано”.

Слова Трампа стали подтверждением комментариев чиновников его администрации, которые сказали, что лидеры вряд ли встретятся до истечения крайнего срока, ослабив надежды на быструю торговую сделку и спровоцировав падение Уолл-стрит.

В ходе встречи в Аргентине в конце прошлого года Трамп и Си договорились заключить 90-дневное перемирие в торговой войне, чтобы дать сторонам время на обсуждение соглашения.

Трамп грозит повысить пошлины на импорт китайской продукции, если переговоры не принесут результатов. Новый раунд обсуждений пройдет на следующей неделе в Пекине.

На прошлой неделе американский лидер сказал, что встретится с Си для заключения окончательной договоренности.

Трамп отправится в Азию в конце февраля для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме, и существуют предположения, что в ходе этой же поездки он может провести встречу и с Си. Трамп ранее намекнул, что это один из вариантов, добавив, что председатель КНР также может приехать в США.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал журналистам, что лидеры двух стран все еще могут встретиться, но позднее.

“В какой-то момент два лидера встретятся, так говорит господин Трамп. Однако пока это не ближайшая перспектива”, - сказал Кудлоу.

Новость спровоцировала резкое падение акций Уолл-стрит, развеяв оптимизм, связанный с надеждами на приближение двух стран к заключению сделки до повышения пошлин на китайские товары до 25 процентов после 1 марта.

Индекс S&P 500 в четверг закрылся снижением на 0,93 процента, показав наибольший спад за две недели. Доходность гособлигаций США снизилась на фоне роста спроса инвесторов на “активы-убежища”. Доходность 10-летних госбондов опустилась на 4 базисных пункта до 2,66 процента, минимума почти за неделю.