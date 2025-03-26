Сейм Литвы на год продлил запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Беларуси

Комитет Сейма Литвы по делам села одобрил сегодня продление запрета на ввоз в страну белорусских и российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров еще на год - до 2 мая 2026 года.

В 2024 году парламент Литвы принял законопроект о запрете импорта сельхозпродукции и кормов из Беларуси и России сроком на год с 3 июня 2024 года.

По информации литовских СМИ, поправку к закону об установлении ограничительных мер, которая продлевает санкции, поддержали также члены правящей партии "Заря Немана" и депутаты от фракции Союз крестьян и зеленых Литвы, которые воздержались от голосования во время представления поправки на пленарном заседании Сейма.