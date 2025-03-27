Трамп подтвердил пошлины 25% на импорт автомобилей в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что с 3 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство. Об этом сообщает AP.

Таким образом он рассчитывает ежегодно обеспечивать дополнительные $100 млрд прибыли и стимулировать автомобильную отрасль в США.

Дональд Трамп давно заявлял, что планирует такой шаг и это будет одной из его определяющих политических линий во время пребывания в должности.

Чиновник из Белого дома, который комментировал СМИ на эту тему на условиях анонимности, сказал, что тарифы будут касаться и полностью собранных автомобилей, и компонентов.

Нововведения Трампа грозят ростом стоимости авто и снижением продаж новых автомобилей и сыграть свою роль в ускорении инфляции. Изменение существующей модели, когда в том числе американские производители имеют свои заводы в разных странах мира, может занять длительное время.

В Еврокомиссии заверили, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили.