Канада заморозила все выплаты скидок для автомобилей Tesla

Канадское правительство прекратило все выплаты компенсаций для Tesla и запретило компании участвовать в будущих программах субсидирования электромобилей. Об этом заявила министр транспорта Христя Фриланд.

Она отметила, что выплаты будут заморожены до завершения проверки каждой заявки на субсидию, а также поручила Министерству транспорта пересмотреть требования к участию в программе iZEV. В обновленных правилах будет предусмотрено, что автомобили Tesla не будут иметь права на государственную поддержку, пока действуют "незаконные и необоснованные" пошлины США на канадские товары, сообщает агентство Reuters.

Программа iZEV (Incentives for Zero-Emission Vehicles) – это федеральная программа в Канаде, которая дает стимулы для приобретения или лизинга электромобилей и плагин-гибридов. Ее цель — сделать электромобили более доступными для канадцев и уменьшить выбросы парниковых газов от транспорта.

По данным издания Toronto Star, Канада заморозила 43 миллиона канадских долларов ($30,11 млн) компенсаций Tesla. Также отмечается, что только один дилерский центр в Квебеке подал заявки на получение почти 20 миллионов канадских долларов субсидий, документально подтвердив более 4 000 продаж электромобилей за один уикенд в январе.

Ранее в этом месяце власти Торонто прекратили финансовое стимулирование покупки автомобилей Tesla для такси и сервисов райдшеринга из-за растущего напряжения в торговых отношениях между Канадой и США.

Решение канадского правительства принято на фоне введения новых пошлин администрацией Дональда Трампа. Президент США планирует со 2 апреля ввести 25% налог на большинство товаров из Канады и Мексики, а также рассматривает возможность дополнительных тарифов на автомобили.