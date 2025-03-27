Трамп пригрозил ЕС и Канаде доппошлинами, если они начнут совместно защищаться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Канаде и Европейскому Союзу еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну. Свои угрозы Трамп озвучил в соцсети Truth Social.

"Если Европейский Союз будет действовать вместе с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, к ним обоим будут применены масштабные Тарифы, гораздо более масштабные, чем сейчас планируются, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у тех обеих стран!", – написал Трамп.

Ранее он подтвердил, что со 2 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.