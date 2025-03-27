ЕС расширил санкции в отношении белорусских предприятий и физлиц

Евросоюз расширил санкции в отношении белорусских предприятий и ряда физлиц. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В частности, "из-за поддержки России в войне с Украиной" в черный список добавлены 7 предприятий: ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", РУП "Белорусские лотереи", компания "Белбет" (онлайн-казино, которым управляет РУП "Белорусские лотереи"), ООО "Ридотто" (IT-компания), ОАО "Планар" (крупный производитель микроэлектроники, в том числе военного назначения), РПУП "Завод точной электромеханики" (входит в состав Госкомвоенпрома, производит баллистические ракеты), ООО "ЦЫБУЛЬКА-БЕЛ" (принадлежит гражданину Германии Йоргу Дорнау).

Что касается физлиц, то в перечне фигурируют 25 человек - члены Центральной избирательной комиссии и судьи, а также чиновники и предприниматели. По каждому из них даются пояснения, за что вводятся ограничительные меры.