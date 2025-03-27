Лукашенко согласовал назначения руководителей некоторых предприятий и вузов

Лукашенко сегодня согласовал назначения руководителей некоторых предприятий, сообщает его пресс-служба.

Новым гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм» станет Дмитрий Семенов, который до этого был замначальника управления культуры Минского горисполкома. Он сменит в «Беларусьфильме» Юрия Алексея, который руководил студией в июля 2023 года.

Гендиректором РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания» назначен Денис Юрченко. До этого он руководил Гродненским стеклозаводом, который входит в состав холдинга.

Ректором Белорусского государственного университета транспорта назначен Николай Казаков, ранее занимавший должность проректора по учебной работе в этом вузе.