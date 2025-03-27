Тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Беларуси увеличены в среднем на 15%

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 24 от 19 марта 2025 г. изменены тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, тарифы пересмотрены в соответствии с Методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством.

Так, базовый уровень тарифов на железнодорожные перевозки грузов, а также тарифы на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки увеличены в среднем на 15%.

При этом итоговая стоимость перевозки формируется и зависит от параметров конкретной перевозки (вид груза, принадлежность подвижного состава, расстояние, масса, загрузка и иное).

У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

МАРТ отмечает, что установленные постановлением № 24 тарифы действуют только для субъектов хозяйствования и только на железнодорожные грузовые перевозки. Они не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.