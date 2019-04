Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились сегодня незначительно и разнонаправленно. Трейдеры заняли выжидательную позицию, рассчитывая получить новые сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая, пишет Dow Jones.

"Инвесторы, конечно же, ждут новостей относительно хода переговоров Вашингтона и Пекина, а также новостей, касающихся Brexit, однако некоторые трейдеры в Японии продают акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, чтобы зафиксировать прибыли", - отмечает аналитик Saxo Bank Securities в Токио Хироаки Курамоси.

Трейдеры также оценивали новости о том, что Вашингтон планирует ввести пошлины в отношении европейских товаров. Офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского экспорта, которые в США будут облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus. Речь идет об экспорте объемом порядка $11 млрд - это сумма, в которую Вашингтон оценивает ежегодный ущерб Штатов в результате субсидирования Airbus Евросоюзом.

Япония начинает торговые переговоры с США на следующей неделе, заявил во вторник министр экономики страны Тосимитсу Мотеги. Министр отправится в Вашингтон, где пробудет с 15 до 18 апреля для проведения переговоров на тему торговли, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министерство экономики.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, более широкий индикатор Topix снизился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Акции японских ритейлеров подешевели во вторник вслед за снижением котировок бумаг Takashimaya Co. (-2,9%) и Nitori Holdings Co. (-2,2%), прогнозы прибыли которых оказались хуже ожиданий рынка. Стоимость бумаг Seven & I Holdings, оператора супермаркетов 7-Eleven, опустилась на 2,6%.

Акции Sony взлетели в цене на 9,3% на информации СМИ о том, что хедж-фонд Third Point скупает бумаги компании, рассчитывая получить определенную долю, чтобы в дальнейшем настаивать на изменениях в бизнесе Sony. По данным источников Reuters, Third Point хотел бы, чтобы Sony рассмотрела ряд возможностей для своих подразделений, например, для киностудии, которая, по мнению хедж-фонда, является интересной целью для покупки для Amazon и Netflix.

Заявление японского Минфина о планах введения нового дизайна банкнот номиналом 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. иен к началу финансового года, стартующего в апреле 2024 года, привело к скачку стоимости акций компаний, выпускающих счетчики банкнот. Стоимость бумаг Glory Ltd. увеличилась на 7,9%, Japan Cash Machine - на 8,6%.

В Гонконге подорожали акции Tencent (+0,9%) и AAC Technologies (+5,3%), в Шанхае - бумаги Ping An Insurance (+0,6%) и Inner Mongolia Yili Industrial (+8,3%).