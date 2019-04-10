Большинство азиатских фондовых рынков завершило торги в минусе

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за аналогичным движением рынков акций США и Европы днем ранее. Негативное настроение инвесторов обусловлено усилением торговой напряженности между США и Европейским союзом.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11,2 млрд в ответ на субсидирование Европейским союзом авиаконцерна Airbus. Ранее офис американского торгового представителя опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать Airbus.

Кроме того, Международный валютный фонд во вторник ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. - до 3,3%. В 2020 году по-прежнему ожидается подъем на 3,6%. "На фоне нового витка усиления опасений относительно экономического роста и торговых трений настроения на азиатских рынках вновь ухудшились", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан, которого цитирует MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific уменьшился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов опустились соответственно на 0,53% и на 0,69%.

В число лидеров снижения вошли бумаги производителей электроники и фармацевтических компаний, включая Sony (-2,5%).

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor опустились на 0,5% и 1,2% соответственно, телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 2,1%.

Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 0,07%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,13%.

В число лидеров снижения стоимости вошли бумаги China Construction Bank, подешевевшие на 1% в Гонконге и на 0,3% в Шанхае.

Между тем котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 1,4% на гонконгской бирже.

Кроме того, поднялась стоимость автопроизводителей. Инвесторы ожидают, что правительство КНР предпримет какие-то стимулирующие меры после того, как в марте продажи легковых машин в стране упали по итогам десятого месяца подряд (на 12%).

Акции Great Wall Motor подорожали на 6,3% в Шанхае и Гонконге. Цена бумаг Dongfeng Automobile подскочила на 8,2%, SAIC Motor - на 2,6% по итогам торгов на бирже материковой части Китая.

Значение южнокорейского индекса Kospi в среду увеличились на 0,49%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,03%.