Азиатские рынки акций завершили торги на позитиве

Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылось в плюсе на оптимистичных новостях о ходе переговоров между США и Китаем в торговой сфере.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.

"Кажется, США и Китай вплотную приблизились к подписанию соглашения, что привело к общему оптимизму на рынке, - говорит стратег Sumitomo Mutsui Trust Bank Аяко Сера. - Но инвесторы не хотят делать резкие движения до публикации данных о рабочих местах в США".

Статданные по рынку труда США будут обнародованы в 15:30 мск. Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в США упало на прошлой неделе до минимума за почти 50 лет, что позволяет надеяться на сильные показатели занятости, полагает старший аналитик Federated Investors Фил Орландо.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,38%, более широкий Topix - на 0,35%, обновив максимум с начала марта.

Рынки Китая, Тайваня и Гонконга в пятницу закрыты в связи с государственным праздником.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,1%, индийский BSE Sensex - на 0,45%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - 0,3%.

Стоимость акций японского производителя электроники Sony увеличилась на 3,3%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2,3%.

Капитализация японских автопроизводителей Toyota и Subaru выросла соответственно на 1% и 2,3%.

Котировки акций южнокорейской компании Samsung понизилась на 0,2% после того, как компания предупредила о возможном падении операционной прибыли в первом квартале на 60%.

Акции австралийского банка National Australia Bank подешевели на 1,4%, ANZ Banking - на 1,2%.