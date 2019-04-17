Фондовая Азия закрылась разнонаправленными изменениями

По итогам торгов в среду азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно.

Статданные из Китая, оказавшиеся сильнее ожиданий рынка, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, посчитавших, что это может привести к снижению объемов стимулирования властями КНР.

Темпы экономического подъема в Китае в 1-м квартале 2019 года остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Увеличение розничных продаж и промпроизводства также оказалось более сильными, чем ожидалось.

Объем ВВП в январе-марте увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управления (ГСУ) КНР. Темпы подъема соответствуют уровню 4-го квартала 2018 года и являются минимальными с 1-го квартала 2009 года. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали роста на 6,3%.

"С учетом сильных статданных, китайскому Центробанку имеет смысл воздержаться от дополнительных мер стимулирования экономики на какое-то время, чтобы оценить, окажутся ли сделанные ранее шаги достаточными для того, чтобы стабилизировать экономику, - отмечает аналитик Commerzbank AG Хао Чжоу. - Таким образом, мы считаем маловероятным новое смягчение требований к резервам банков в ближайшее время".

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился по итогам торгов на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,7%.

Поддержку китайскому рынку оказала информация о том, что власти КНР готовят серию мер для стимулирования спроса на автомобили и электронику. Среди этих мер - субсидии для покупателей автомобилей, работающих на новых источниках энергии (NEV), смартфонов и бытовой техники, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На этом фоне подорожали акции китайских автопроизводителей: цена бумаг BYD Co. подскочила почти на 10%, Geely Automobile - на 12,9%, Chongqing Changan Automobile - на 9,9%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,25%, гонконгский Hang Seng - потерял менее 0,1%, южнокорейский KOSPI - снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%.

Министр экономики Японии Тосимитсу Мотеги, ответственный за торговые переговоры с США, заявил, что после затянувшегося первого раунда переговоры пойдут в ускоренном режиме для быстрого заключения соглашения.